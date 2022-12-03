Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız

TOLGA ŞAHİN/ YENİÇAĞ

İBB’nin 11 kez reddedilen taksi teklifi sonunda kabul edildi. UKOME toplantısında alınan karara göre 2 bin 125 minibüs ve dolmuş taksiye dönüştürülecek.

Diğer taraftan yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa hakları iptal edilecek.

Karar taksiciler odası ile İBB’yi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu karara itiraz ederken bu kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti.

“BENİM ÜZERİMDEN YATARAK 10 BİN TL KAZANIYORLAR”

Peki bu konunun asıl muhatabı taksiciler kararla ilgili ne düşünüyor? Yeniçağ’dan Tolga Şahin bu kararı ve İBB’nin getirmek istediği düzenlemeleri taksici esnafına sordu.Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten bir taksici, “Buradaki asıl sorun birilerini rant kapılarının kapanacak olması başka bir şey değil. Şimdi ben yaz kış demeden 12 saat çalışıyorum. Günlük ortalama mal sahibine 700 lira veriyorum, 30 lira sigorta prim bedeli var, 20 lira da durağa veriyorum. Benim elime ise 250-300 lira arası yevmiye kalıyor. Ortalama benim cebime 7000 lira para girerken plaka sahibi benim üzerimden 21 bin TL kazanıyor. Eğer plakasını başka birine kiralamış ise bunun yarısını işletene veriyor. Yani iki kişi hiçbir şey yapmadan 10 bin TL kazanıyor. İBB’nin getirdiği sistemde ise sabit maaşım olacak. Sigortam ödenecek. Günde 12 saat çalışmayacağım. Tabi ki bu karardan bazıları rahatsız olacaktır” ifadelerini kullandı.

“SIRTLARINDAN PARA KAZANACAK TAKSİCİ BULAMAYACAKLAR”

Bir başka taksici ise, “Maalesef önüne geleni taksi şoförü yapıyorlar. Ben de taksiciyim ama maalesef birçok meslektaşımız yakın mesafe diye müşteri almıyor, yok karşının taksisiyim diyor, yok arabayı teslim edeceğim diyor müşterileri aracına almıyor. Karda kışta insanlar mağdur oluyor. Halbuki aracına yakın mesafe diye aldığın bir müşteri sana daha uzak mesafelere gidecek müşterilerin kapısını açabilir. Kısmet işi birazda bizim işimiz. Diğer taraftan bazı taksiciler, müşterilerini rahatsız ediyor, darp ediyor. Bizim de imajımızı bozuyorlar. İBB’nin getirmek istediği sistemin gelmesini en çok bu sebeple istiyorum birazda. Diğer taraftan sabit maaşımız olacak. İkramımız olacak. Mesai saatimiz sabit olacak neden istemeyeyim bu sistemi. İstemeyenler rantları elinden gidecek bir avuç insan. Yeni taksi kararıyla beraber sırtından para kazanacak taksici bulamayacak olmalarından rahatsızlar” ifadelerini kullandı.