Taksiciler kazan kaldırdı. İBB'nin yaptığı zammı beğenmediler

Taksiciler İBB'nin yaptığı taksi zammını beğenmeyerek yeniden zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Taksici Şemsettin Akgöze ise "İndi-bindi en az 110 lira olmalıydı. Bu şekilde kurtarmıyor, mazot kaç para oldu" ifadelerini kullandı.

UKOME'de dün alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı, taksilerde ise indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, kilometre başına mesafe ücreti ise 17,61 liradan 20 liraya çıkarıldı. Karara toplantıda tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ise zammın revize edilerek yükseltilmesi için pazartesi günü İBB'ye taksi esnafı adına başvuru yapılacağını duyurdu.

"ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

İBB'nin kararına tepki gösteren Aksu, "Gerçekten hayretle karşıladık. UKOME heyeti, esnafı hiçe sayarak, dalga geçer gibi bir zam yaptı. Biz hak ettiğimiz oranın tekrar yarısı kadar, İBB'den pazartesi günü zam talebinde bulunacağız. Vatandaşımız da biliyor ki; dünyada en ucuz taksimetre İstanbul'da. Konuyla ilgili talebimizi yineleyeceğiz. İstanbul'da taksimetre ücret tarifesi toplu taşımadan çok çok geride ve ucuz" açıklamasında bulundu.

Taksici Mevlüt Çevik konuya ilişkin olarak, "Zaten, inen müşterinin çoğu 100 lira verip iniyordu. Bizim zam beklentimiz yüzde 50'ydi" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)‘nde 25 Temmuz’da düzenlenen toplantıda İstanbul’da toplu ulaşıma dair zam teklifi görüşülmüş; toplu ulaşıma yüzde 13 zam oranı belirlenmişti. Taksimetre ücret tarifelerine de ortalama yüzde 16.55 oranında olmak üzere çeşitli oranlarda zam yapılmıştı.