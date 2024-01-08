Taksiciler UKOME toplantısına taş ve sopalarla saldırdı

UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.

İBB bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi minibüslere servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı. Taksiciler 120 TL indi-bindi ücreti talep ederken indi-bindi ücreti 90 TL oldu.

Öte yandan minibüsten 8+1 taksiye dönüşen taksi şoförleriyle ilgili, 4+1 taksiye dönüşme süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi talebiyle verilen ek gündem maddesi gündeme alınmayıp alt komisyona sevk edildi.