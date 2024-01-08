Taksiciler UKOME toplantısına taş ve sopalarla saldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Taksiciler UKOME toplantısına taş ve sopalarla saldırdı
UKOME'nin toplu taşımaya yaptığı zam sonrası saldırı gerçekleşti. Taksici bir grup yüzde 28'lik zammı yetersiz bulduğu gerekçesiyle UKOME binasına taşla saldırdı.

UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.

İBB bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi minibüslere servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı. Taksiciler 120 TL indi-bindi ücreti talep ederken indi-bindi ücreti 90 TL oldu.

Öte yandan minibüsten 8+1 taksiye dönüşen taksi şoförleriyle ilgili, 4+1 taksiye dönüşme süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi talebiyle verilen ek gündem maddesi gündeme alınmayıp alt komisyona sevk edildi.

ukome-kararina-taksicilerden-tas-ve-sopali-protesto-yenicag1.jpg

ukome-kararina-taksicilerden-tas-ve-sopali-protesto-yenicag2.jpg

ukome-kararina-taksicilerden-tas-ve-sopali-protesto-yenicag4.jpg

ukome-kararina-taksicilerden-tas-ve-sopali-protesto-yenicag6.jpg

ukome-kararina-taksicilerden-tas-ve-sopali-protesto-yenicag7.jpg

Son Haberler
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu geri getirildi Dünya
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu geri getirildi
Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu. Acun Ilıcalı duyurdu Gündem
Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu. Acun Ilıcalı duyurdu
Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı Spor
Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı
Uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı Gündem
Uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı
Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor Gündem
Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor
Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor? Son muhalif aile kanalı da gidiyor mu? Fatih Altaylı açıkladı Gündem
FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor? Son muhalif aile kanalı da gidiyor mu? Fatih Altaylı açıkladı