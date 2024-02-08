Taksicilerle yaya birbirine girdi. Sizi boşuna öldürmüyorlar diyerek bağırdı.

Kaynak: Odatv
Taksicilerle yaya birbirine girdi. Sizi boşuna öldürmüyorlar diyerek bağırdı.
İstanbul Fatih’te taksici ve yaya arasında çıkan tartışmada, taksiciye “Sizi boşuna öldürmüyorlar." dediği öne sürüldü.

İstanbul’un Fatih ilçesinde taksici ve yaya arasında bir tartışma yaşandı. Ayağının araçla ezildiğini ileri süren yayanın taksiciye, İzmir’de öldürülen Oğuz Erge’yi hatırlatıp "Sizi boşuna öldürmüyorlar iyi ediyorlar." dediği iddia edildi.

Diğer taksicilerin de dahil olduğu kavgada, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Taksici, "Bana 'şerefsiz, namussuz' dedin." derken vatandaş "Üstüme arabayı sürdün." diyerek karşılık verdi.

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Tartışma sürerken taksici, üzerine yürüyen yayaya, "Bana yaklaşma" uyarısını yaparak biber gazı sıktı. Bir başka taksici ise, "Gelmiş diyor ki 'Taksicileri gebertiyorlar hak ediyorsunuz' diyor. Sıkacağım tabii kendimi koruyorum." İfadesini kaydetti.

Bunun üzerine yaya, "Ben saldırı mı yapıyorum?" derken, taksici "Saldırıyorsun tabii... 'Şerefsiz' diye konuşma. En büyük şerefsiz sensin." diye cevap verdi. Yaya ise bu sözlere, "Bak ben kalp hastasıyım." diyerek biber gazı sıkılmasına karşı çıktı.

Tartışma sırasında itişmeler yaşanırken taksici "Bana yaklaşıp 'Taksicileri öldürüyorlar hak ediyorlar' diyemezsin." ifadelerini kullandı.

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