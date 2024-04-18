Taksiciyi öldürüp aracını gasp eden zanlı adliyede

Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta bindiği 34 TFY 89 plakalı ticari taksinin şoförü Yaşar Yankıyürek'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Bu arada, şüphelinin olayın ardından gasbettiği takside polis ekiplerince yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde taksiyle ilerleyen şüphelinin trafiğin etkisiyle durduğu sırada, arkadan gelen polis ekiplerince araçtan indirilip gözaltına alınması yer alıyor.
Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, dün Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten sonra yola atılmıştı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi gasp ettiği takside yakalamış, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulunmuştu.