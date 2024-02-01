Taksiciyi yaralayıp parasını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Taksiciyi yaralayıp parasını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı
Ankara'da taksi şoförünü tabanca ile yaralayarak 8 bin liralık kazancını gasbeden 6 kişi tutuklandı.

Ankara'nın 29 Ocak günü Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Taksi şoförü E.B. seyir halindeyken silah zoruyla otomobilini durduran şüpheliler taksinin kapısını açarak tabanca ile yaralandıktan sonra 8 bin lira kazancı gasbedildi.

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8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Taksi şoförü yaşanan olayda hafif yaralanırken, Altındağ Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen soruşturmada şüpheliler B.B., E.E.A., B.K., V.B., Ş.K., M.A.A., F.T. ve A.E., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden 6'sı tutuklandı. 1'i adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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