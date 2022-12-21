Çocuğunu takside bırakıp dönmedi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

İstanbul Tuzla’da bir kadın, çocuğu ile bindiği taksiden inerken çocuğunu takside bıraktı. Kadının geri döneceğini düşünen taksi şoförü uzun bir süre beklediyse de çocuğun annesi geri dönmeyice şoför ne yapacağını bilemedi ve taksi durağını aradı.

Şaşkına dönen taksi şoförü söz konusu olayı "Tuzla’ya geldim de kadın çocuğunu arabada bıraktı. 40-45 dakikadır bekliyorum kadın gelmiyor ne yapayım. Çocuğu durağa mı getireyim? Olağanüstü bir durum. Ne yapayım bilmiyorum ki. Karakola gitsem bir dert, durağa gelsem bir dert” ifadeleriyle anlattı.

Duraktaki bir kişi ise yardım isteyen taksi şoförüne “Evine götür evine. Bedava çocuk işte besle” şeklinde şaka yaptı.

Daha sonra olay ile ilgili açıklama yapan bir diğer taksi şoförü, annenin yanında nakit olmadığı için taksiden inerek evine gittiği, bu sırada çantası ve çocuğunu taksiciye emanet ettiği öğrenildi. Bunula birlikte eve çıkan annenin daha sonra tekrar aşağıya inerken asansörde mahsur kaldığı belirtildi. Ağlayarak geri dönen anne çocuğunu aldı.

Taksi şoförünün duraktakileri arayarak yardım istediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.