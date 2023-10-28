Takside taksiciyi öldürdü. Cinayet araç kamerasında

Kocaeli’de müşteri gibi aracına binen kişi tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek öldürülen taksici cinayetinin araç içi kamera kaydı ortaya çıktı. ‘sıkacağım kafana’ şeklinde tehdit edilen taksici tabancayı almak için hamle yapınca öldürüldü.

KAYNAK: İHA
Takside taksiciyi öldürdü. Cinayet araç kamerasında

İHA'nın haberine göre, olay, 14 Ekim günü Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana geldi. Müşteri gibi 41 T 6018 plakalı taksiye binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı.

Mustafa G., tabanca ile Murat Karaca’yı tehdit etti. Murat Karaca’nın tabancayı almak için hamle yaptığı sırada Mustafa G., defalarca ateş etti. Yokuş aşağıya kayan taksi, pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mustafa G., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Cinayetin Murat Karaca'nın, Mustafa G.'nin bir yakınına tokat atığı iddia edilerek işlendiği öğrenildi.

"TOKAT ATTIN"

Cinayetten dakikalar önce, ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen Mustafa G.'nin, 'Cemale niye yanlış yaptın' dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın 'Cemal benim kardeşim, ben mi tokat attım' şeklinde cevap verdiği görüldü.

Mustafa G.'nin,'Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı ?' ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durdurduğu kaydedildi. Mustafa G.'nin, 'Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası burası' ısrarı üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca, 'Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım' ifadelerini kullandı.

Mustafa G.'nin ise 'Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?' şeklinde konuştu.

"YANLIŞ MI YAPTIK"

Murat Karaca'nın, telefonu çaldığı bunun üzerine Mustafa G.'nin ‘Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana, bak yazık olur sana' dediği görüntüler yer aldı. Devamında, ‘Şuna bakayım, Cemal abi’ diyen Murat Karaca'nın, Mustafa G. tarafından, ‘Ben sana söylüyorum yazık olur sana' diyerek tehdit edildiği kayıt altına alındı.

‘Sen hayırdır ya biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize, kime güveneceğiz biz’ şeklinde konuşan Mustafa G.’ye, Murat Karaca, ‘Ben sana yanlış yapacak adam mıyım’ şeklinde cevap verdi. Mustafa G.’nin, ‘Sen bana değil kardeşime yapıyorsun, atmadın mı tokat’ ithamına Murat Karaca’nın, ‘Ben ona tokat atmadım’ dedi. Kamera kayıtlarında, Mustafa G.'nin, ‘Yetim miyiz? Hayırdır olum biz sana yanlış mı yaptık kızına, karına bir şey mi yaptık, yürü sıkacağım ’ diye bağırdığı anlar yer aldı.

10 EL ATEŞ ETTİ

Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Karaca’nın arka koltukta ki Mustafa G.’nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada 10 el kurşunun hedefi olduğu anlar yer aldı. Kamera kaydının devamında, Mustafa G.’nin kaçtığı, çevredeki vatandaşın ise ‘yakalayın onu silahı var polisi arayın, vurdu gitti' dediği anlar görüldü.

Öte yandan Mustafa G.'nin, 2 Haziran 2016 yılında Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı aktarılmıştı.

aw063252-01.jpg

aw063252-02.jpg

aw063252-03.jpg

aw063252-04.jpg

aw063252-05.jpg

aw063252-06.jpg

aw063252-07.jpg

aw063252-08.jpg

aw063252-09.jpg

İlgili Haberler
SPK'den bir şirketin daha halka arzına onay verdi
SPK'den bir şirketin daha halka arzına onay verdi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Sürüye yaklaştı çoban köpeği kurda hamleyi yaptı Gündem
Sürüye yaklaştı çoban köpeği kurda hamleyi yaptı
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu Dünya
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’ Dünya
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı Spor
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı Ekonomi
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi Gündem
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Gündem
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza