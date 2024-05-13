Taksiden indiği anda otomobil çarptı

Olay, Edirne’de Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Gölet Taksi durağında gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre Batuhan Geridönmez'in kullandığı ticari taksi çalıştığı durağın önüne geldi. Tam kapıyı açıp ineceği sırada ise kendisine arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Batuhan Geridönmez, 2 aracın arasında kalarak yaralandı. Ticari taksi sürücüsüne çarpan araç ise kaza yerinden hızla kaçtı.

Kaza anı ise taksi durağın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı sürücü Batuhan Geridönmez, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polisler ise kaçan aracın peşine düştü.