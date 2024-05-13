Taksiden indiği anda otomobil çarptı

Kaynak: İHA
Taksiden indiği anda otomobil çarptı
Edirne’de ticari taksi sürücünün kapıyı açtığı anda bir otomobilin çarpması kamerasına yansıdı.

Olay, Edirne’de Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Gölet Taksi durağında gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre Batuhan Geridönmez'in kullandığı ticari taksi çalıştığı durağın önüne geldi. Tam kapıyı açıp ineceği sırada ise kendisine arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Batuhan Geridönmez, 2 aracın arasında kalarak yaralandı. Ticari taksi sürücüsüne çarpan araç ise kaza yerinden hızla kaçtı.

Kaza anı ise taksi durağın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı sürücü Batuhan Geridönmez, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polisler ise kaçan aracın peşine düştü.

İlgili Haberler
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kayseri’de silahlı ve bıçaklı kavga
Kayseri’de silahlı ve bıçaklı kavga
Zihinsel engelli çocuğun cansız bedeni su kanalında bulundu
Zihinsel engelli çocuğun cansız bedeni su kanalında bulundu
Çeyizinden kalan eşyaları kullanan annelerine öyle bir sürpriz yaptılar ki...
Çeyizinden kalan eşyaları kullanan annelerine öyle bir sürpriz yaptılar ki...
Tarsus sulara teslim oldu
Tarsus sulara teslim oldu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son Haberler
Asker eğlencesinde silah ve bıçaklar konuştu Yerel Haberler
Asker eğlencesinde silah ve bıçaklar konuştu
'Alkol yok ki baba' diyen sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı Yerel Haberler
'Alkol yok ki baba' diyen sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı
Kamerayı görünce gülümsedi cezayı yiyince 'Hayırlı olsun' dedi Yerel Haberler
Kamerayı görünce gülümsedi cezayı yiyince 'Hayırlı olsun' dedi
Şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu. Rum çetelerinin katliamlarında kaybolmuştu Gündem
Şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu. Rum çetelerinin katliamlarında kaybolmuştu
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi Yerel Haberler
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kuvvetli yağış okulları tatil ettirdi Gündem
Kuvvetli yağış okulları tatil ettirdi