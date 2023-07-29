Taksiden inen kadın avazı çıktığı kadar bağırdı

İstanbul'da, iddiaya göre, taksici ile aralarında ücret tartışması çıkan yabancı uyruklu kadın, sokak ortasında yere uzanıp çığlık atarak sokağı inletti. Olayla ilgili sokağa polis ekipleri geldi.

Taksiden inen kadın avazı çıktığı kadar bağırdı

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir konumdan taksiye binerek sokağa gelen yabancı uyruklu kadın ile sürücü arasında ücret tartışması çıktı.

Kadın, tartışma sırasında araçtan inip sokak ortasında yürüyerek "Polis" diye bağırmaya başladı. Taksici, şahsı susturmaya ve gitmesine engel olmaya çalışırken kadın bu kez de yere uzanarak çığlık atmaya devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksici, yerdeki kadını kaldırarak polis ekiplerinin yanına götürdü. Ekipler konu ile ilgili işlem yaparken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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