Taksilerde yeni dönem başlıyor. Ekipler anında müdahale edecek

Taksi sürücülerine yönelik son zamanlardan artan hırsızlık, gasp, cinayet, yaralama gibi olayların önüne geçebilmek için İstanbul’da yeni bir uygulama başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12 Ocak 2024'te prototipi tanıtılmıştı.

Tanıtılan taksilerde panik butonu uygulaması ise 1 Haziran 2024 itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı.

Kısa sürede İstanbul'daki tüm taksilerin sisteme entegre edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

BUTONA BASINCA EMNİYET BİRİMLERİNE İHBAR GİDECEK

Sürücü tehlike anında butona basacak ve emniyet birimlerine yaşanan olay ihbar edilmiş olacak. Ayrıca araç üzerinde bulunan ışıklı tabelada da duruma ilişkin uyarı yer alacak.

Ancak bu durumu araç içerisinde bir tek sürücü bilecek. Olay yerinde yakın polis ve jandarma birimleri haberdar edilecek ve ekipler müdahale edecek.

YOLCULARA YÖNELİK DE PANİK BUTONU DA KOYULACAK

Sadece sürücüye yönelik değil yolcuya yönelik de panik butonun geleceği ancak henüz uygulamaya alınmadığı belirtildi.

Uygulamanın son aşaması olarak ise taksi içerisine anlık görüntü aktarımı yapan kamera sistemi yerleştirilecek.

Böylece İBB'nin güvenlik birimleri tarafından rutin güvenlik denetimleri de devamlı olarak sağlanacak.

“TAKSİ S.O.S.' DİYE YANACAK”

Taksici Birol Güneş, "Bu sistem örnek veriyorum yolcuyla birlikte seyahat ettiğin, yolcuyu lokasyonuna bıraktığın esnada, yolcu ile araba içerisinde herhangi bir münakaşaya girdiğinde, panik butonu var. Bu panik butonuna bastığınız zaman 'TAKSİ S.O.S' diye yanar. Böylece emniyet birimlerine ve 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar ediliyor. İhbar edildiğinde de en yakındaki ekipler polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine gelip müdahale ediyor" dedi.