Taksilere yönelik uyuşturucu denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri ticari taksilere yönelik uyuşturucu denetimi yaptı.

KAYNAK: DHA
Taksilere yönelik uyuşturucu denetimi

Taksim'de,Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli görülen taksicilere Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile uyuşturucu testi yapıldı.

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Testlerde sonucu pozitif çıkan 34 TAR 83 plakalı taksinin sürücüsü Tekin Y.’nin evraklarına el konularak kesin sonucun belirlenmesi için kan testine gönderildi.

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Hastanede yapılacak testin ardından çıkan sonuca göre cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken kullandığı ticari taksi bağlandı.

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"HERKES CAN TAŞIYOR"

Test sonucu negatif çıkan Mehmet Kurt isimli bir taksi sürücüsü ise meslektaşlarına uyarılarda bulunarak, “Uygulama alkol veya turist üzerine değil, uyuşturucu üzerineymiş.

Yeni bir cihaz çıkmış herhalde. Cihazı uyguladılar ama Allaha şükür bir şey çıkmadı. Yani arkadaşlara da önerimdir çalışırken bu tarz şeylerden uzak durmaları.

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Çalışırken değil devamlı uzak durmalarını rica ederim. Çünkü sonuç olarak herkes can taşıyor. İnsanların canı bize emanet" dedi.

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