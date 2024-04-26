Taksim bombacısının cezası açıklandı. Flaş... Flaş...

13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ve 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin terör zanlısı Ahlam Albashir dahil 36 sanığın yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

Duruşma, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi. Sanık Ahlam Albashir dahil 5 tutuklu sanık jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmıştı.

Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla başladı. Müvekkillerinin olayla ilgilerinin bulunmadığını savunan avukatlar, mahkemeden müvekkillerinin beraatını talep edildi.

"SADECE BİR KEZ DİYALOK KURDUK"

Haklarındaki, 'tehlikeli madde bulundurma' suçunun, 'silah temin etme' suçuna dönüşmesi ihtimali üzerine ek savunma hakkı verilen tutuklu sanıklardan Fatma Berkel, Ahlam Albashir'in neden evlerine gittiğini bilmediğini, o dönem hamile olduğunu ve psikolojik olarak iyi olmadığını belirtti. Sanık Berkel, Ahlam ile arasında sadece bir kez diyalog olduğunu, bu konuşmada da kendisine neden Türkiye'ye geldiğini sorduğunu, Ahlam'ın ise Türkiye'de yaşamak için geldiğini söylediğini ifade ederek, beraatını istedi.

"KEŞKE BENİ ÖLDÜRSELERDİ"

Sanık Ferhat Habeş, eline silah almadığını, olayla alakasının bulunmadığını ve terör örgütü PKK ile de bir alakasının olmadığını söyledi. Sanık, 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, bu süre içinde Suriye'ye gitmediğini, Ahlam Albashir'e kapısını açtığını ve kendisine ihanet ettiklerini ifade ederek, "Keşke beni öldürselerdi de bu şeyi yapmasalardı" ifade etti.

"KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIĞIM İÇİN TANIYORUM"

Sanık Ahmet Carkes ise ek savunmasında olayla bir bağlantısının bulunmadığını, Ahlam Albashir'i korsan taksicilik yapmasından dolayı, kimsesinin olmadığının söylenmesi üzerine Esenler'den alarak konaklayacağı eve götürdüğünü ve sanıklarla tüm ilgisinin bu kadar olduğunu belirtti.

"TERÖRİST OLDUĞUNU BİLSEYDİM GÖTÜRMEZDİM"

Sanık Ammar Jarkes, ek savunmasında, "Bugün Cuma. Yemin ederim ki bu olayla bir ilgim yok. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. 10 yıl içinde aldığım tek ceza ise emniyet kemeri nedeniyledir. Ülkemizden savaş nedeniyle kaçtık. Ben şahsın terörist olduğunu bilmeden Edirne'ye götürdüm. Eve döndüğümde kardeşimin yakalandığını öğrendim. Ben suçlu olsaydım emniyete kendim gitmezdim" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı, tercüman eşliğiyle sanığa göçmen kaçakçılığı suçunu kabul edip etmediğini sordu. Sanık ise bu suçu kabul ettiğini, ancak diğer suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Kendilerine son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlarını talep ederken bazı sanıklar ise olayı gerçekleştirenlere beddua ederek tahliye talep etti.

MAHKEME BAŞKANIYLA BAŞBAŞA KONUŞMA TALEBİ

Sanık Ahlam Albashir ise ek savunmasında, "Kendimi savunmayacağım. Patlama olayı ve ölenler nedeniyle bana verilecek her cezayı kabul ediyorum. Ammar Jarkes'in hiçbir şeyden haberi yoktur. Ahmet Carkes telefonu kırdığında hiçbir şeyden haberi yoktu. Ahmet Haj Hasan'ın da evinde 3 gün kaldım. Aynı atölyede çalıştığımız, kadın olduğum ve kimsem olmadığını bildiği için bana yardım etti. Bu insanların olayla alakası yok. Mahkeme başkanıyla başbaşa konuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahlam Albashir'i toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası ile 22 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ahlam Albashir dahil 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 4 sanığın ise tahliyesine hükmetti.