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Şahan Gökbakar herkesin gitmeye can attığı yerin ne hale getirildiğini açıkladı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısıyla ilgili yeni önlemler alındı. Alınan önlemler sonrası komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.  Gökbakar, "Yok olan gri bir Beyoğlu var... Ah o güzel günler..." dedi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:17
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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki önlemlerin ardından Şahan Gökbakar ne hale getirildiğini açıkladı

Şahan Gökbakar herkesin gitmeye can attığı yerin ne hale getirildiğini açıkladı
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İstanbul'un en işlek ve en yoğun caddesi olan Taksim'de 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı terör saldırısı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

"2000'LERİN BAŞI BEYOĞLU NEYDİ HATIRLAYIN"

Valiliğin açıkladığı bu kararın ardından oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: 

"2000'lerin başı Beyoğlu neydi hatırlayın. Müzik vardı. Muhabbet vardı. Gençlik vardı. Hayat vardı... Şimdi müzik yok, ağaç yok, muhabbet yok, gençlik yok, hayat yok. Bolca suriyeli, afgan var. Tek tek kapanan, yok olan gri bir Beyoğlu var...Ah o güzel günler..."

24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emir'de bin 400 metre uzunluğunda ve yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi için ortak talebin tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması vurgulandı.

Öte yandan, "Kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir" denildi.

Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde:

İŞTE O ALINAN YENİ ÖNLEMLER

Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,
Stant kurulmasına,
Sergi açılmasına,
Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,
Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,
Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,
Hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir"
Genel Emir'de "Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Can Biricik
26.11.2022 10:30
Şu iğerenç insanların hepsini atın, acımayın. Elden gidiyor zarif insanlar.  
 
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