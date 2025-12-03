İstanbul’un göbeği Beyoğlu'nda taciz skandalı yaşanmıştı. 25 yaşındaki İ.A. evine yürüdüğü esnada sokak ortasında Ömer Konu ve Semir Tarhan isimli şahıslar tarafından tacize uğramıştı. Serbest bırakılan tacizciler 4 Ekim’de gelen tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Savcılık ise "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Basit cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapislerini talep etmişti.

Aramıza karışan iki tacizcinin ise suç dosyaları kabarık çıkmıştı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı belirlenmişti.

Taksim sapıkları; Ömer Konu ve Semir Tarhan

Suç makinesi tacizciler hakkında ise son duruşmada mahkeme kararını verdi. Mahkeme, sanıklardan birine 9 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak her iki sanık da tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye etti. Türkiye kamuoyunda ise bu tahliye kararı büyük tepkilere neden oldu. "Adalet bu mu?" şeklinde yorumlara neden olan karara dair ise hukukçular ne yorumda bulunuyor?

Yeniçağ kararı hukukçulara sordu.

‘YARGI TERAZİSİNİ DOĞRU TARTMAMIŞ’

Bir zamanlar yargıçlık ve savcılık görevlerini yürüten, şu anda ise avukatlık yapan Ruşen Gültekin, verilen kararı Yeniçağ’a değerlendirdi. Gültekin şunları söyledi:

“Mahkeme bunu bir duruşmada bitirmiş. İfadesini alıp, cezasını vermiş. Cinsel suçlarda koşullu salıverme 4’te 3. Biri 10 yıl ceza almışsa 7,5 yıl yattıktan sonra koşullu salıverilebilir. 7,5 yılın altında ise 6,5 yılını yatar, son bir yıl kala denetimli serbestlikten dışarı çıkar. Ancak sabıkaları yoksa bu mümkün olur. Bu iki tacizcinin ise aynı suçtan sabıkası var. Muhtemelen mükerrer infaz yasası olduğu için bunların aldıkları cezanın tümünü cezaevinde geçirecekler. Öyle gözüküyor.”

Gültekin, yargıçlık yaptığını hatırlatarak, tacizcilere verilmesi gereken cezayı anlattı. Gültekin, “Eğer ben olsaydım; Beyoğlu’nda tacizi alenen yaptıkları ve bir yıl tutuklu kaldıklarını göz önünde bulundurarak tutukluluklarına devam kararı verirdim. Bu yargıcın kararı doğru değil. Hükmen tutuklu olarak yatsın. Çünkü bunlar azılı tacizci. Yargı burada terazisini doğru tartmamış. Bu iki tacizci kendi halinde yolun ortasında yürüyen bir kızı köşeye sıkıştırmış. Bunlar eğer kapalı yerde olsaydı, tecavüz edebilirlerdi. O zaman cezaları 20 yıla çıkacaktı. Bunlar tecavüze teşebbüsten ceza aldıkları için cezaları az” dedi.

ÇELİK: 5 YIL YATARLARI VAR

Avukat Çağdaş Çelik ise tacizcilerin normalde 5 yıl yatarı olduğunun altını çizerken, “Bir yılını zaten yatmışlar. Aşağı yukarı bir yıl daha yatıp açığa çıkma hakları olur. Ama uygulamada farklı farklı işlemler var. Üst sınırı hakim belirliyor. 10 veya 15 yıl üst sınırı vardır. Böyle bir suçta tahliye verilmesi ise rezalet bir durum. Asıl bunların kaçma şüphesi var” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

23 Eylül 2024'de İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu'nda taciz skandalı yaşanmıştı. 25 yaşındaki İ.A., evine yürüdüğü esnada sokak ortasında Ömer Konu ve Semir Tarhan isimli şahıslar tarafından tacizine uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki tacizci, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Gelen tepkiler üzerine iki tacizci yeniden tutuklanmıştı.

Savcılığın tacizciler hakkında hazırladığı iddianamede; müşteki İ.A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek için yürüdüğü, şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu keserek omuzuna dokundukları aktarıldı. Tacizcilerden kurtulmak için ilerleyen genç kızı tekrardan köşeye sıkıştırdıkları ve Semir Tarhan’ın elini İ.A.'nın beline attığı, saçını okşadığı iddianamede yer aldı.

Şüpheli Ömer Konu, iddianamede yer alan ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini iddia ederken, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söyledi. Şüpheliler bir de “500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını yapmıştı.

Ömer Konu ve Semir Tarhan hakkında "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Basit cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

Şüpheliler Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıklardan birine 9 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak her iki sanık da tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi.