Taksim Topçu Kışlası önündeki tabelada Corona detayı

1900’lü yıllarda Taksim Topçu Kışlası önünde çekilen bir fotoğrafta çıkan tabela sosyal medyada gündem oldu.

Taksim Topçu Kışlası önündeki tabelada Corona detayı

1804 yılında yapımı başlanan Taksim Topçu Kışlası önünde 1900’lü yıllardan çekilen bir fotoğraf viral oldu.

Fotoğrafta yer alan bir tabela dikkat çekti. Tabelada Türkiye’de 2020 yılında görülmeye başlanan bulaşıcı ve öldürücü hastalık Corona’nın ismi yazıyor.

Tabeladaki Corona yazısı görenleri epey şaşırttı. Sosyal medyada araba, alkol, bira, daktilo gibi markaların isimleri olabileceği söylenirken günümüzde tüm dünyayı esir alan Kovid-19 yani Korona hastalığının da o zamanlarda olduğunu iddia edenler de var.

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TOPÇU KIŞLASI’NIN ÖNEMİ

III. Selim devrinde Nizam-ı Cedit namıyla başlayan ıslahat harekâtı içerisinde, askeriyede kurulan Bostancı Tüfekçileri adlı yeni grup için birçok kışla inşa edilmiştir. Taksim Topçu Kışlası da bu imar devrinin bir ürünüydü. 1806 yılının sonlarına doğru inşaatın henüz tamamlanmadığı arşiv belgelerinde açıkça belirtilmektedir.

III. Selim devrinde inşaatı başlayan kışlanın, Kabakçı Mustafa İsyanı ile yönetimden çektirilen padişahın yerine, tahta geçen IV. Mustafa döneminde açıldığı anlaşılmaktadır.

Fakat IV. Mustafa'nın saltanatı da sadece bir yıldan biraz daha uzun sürebildi. Böylece II. Mahmud devrinde gerekli yenileme ve düzenlemelerle ilerleyen kışla, 1826'da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla birlikte kurulan yeni ve daha disiplinli ordunun mühim merkezlerinden biri haline geldi.

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1940'LI YILLARDA PERDEYPEY YIKILDI

Günümüze ulaşan çoğu resim ve fotoğraf Taksim Topçu Kışlası'nın geç dönemlerine aittir. Kışla çoğu zaman padişahlar tarafından bizzat ziyaret edilirdi.

Topçu Kışlası'nın bundan sonra, 1909'daki 31 Mart Vak'ası sırasındaki çatışmalarda büyük ölçüde hasar gördüğü bilinmektedir. Eski günlerdeki kullanırlığını yitirmeye başlayan Topçu Kışlası, II. Meşrutiyet devrinde çeşitli meydan gösterilerine sahne oldu.

Cumhuriyet döneminde ise, bilhassa Ankara'nın başkent olmasıyla birlikte, Taksim Topçu Kışlası askeri açıdan kullanılmadı.

Kışlanın ortasındaki büyük meydan bir süre çeşitli sportif amaçlarla, en çok da futbol maçlarının oynanmasıyla, kullanıldı. 1940'lı yıllara gelindiğinde ise kışlanın kalan binaları meydan düzenlemesi sırasında peyderpey yıkıldı.

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