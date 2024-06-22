Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak. Metro İstanbul’dan açıklama

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın, İstanbul Valilik kararıyla yarın saat 10.00’dan itibaren işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya platformu X'den yapılan açıklamada,

“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.