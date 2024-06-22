Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak. Metro İstanbul’dan açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak. Metro İstanbul’dan açıklama

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın, Valilik kararıyla yarın saat 10.00’dan itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın, İstanbul Valilik kararıyla yarın saat 10.00’dan itibaren işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

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Metro İstanbul'un sosyal medya platformu X'den yapılan açıklamada,

“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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