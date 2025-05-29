Taksim’de ‘duran adam’ eylemi: 19 genç serbest bırakıldı

Kaynak: ANKA

Gezi Parkı eylemlerinin 12’nci yıl dönümünde Taksim Meydanı’nda “Duran Adam” eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 gençten 19’u, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gece saatlerinde ise 2 çocuk serbest bırakılmıştı.

Taksim Meydanı’nda akşam saatlerinde bir araya gelen gençler, yüzlerini Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) dönerek “Duran Adam” eylemi gerçekleştirdi. Polisin müdahalesiyle, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gençlere 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlaması yöneltildi. Emniyet görevlileri, gözaltındaki gençlere, “Söz konusu eylemden ne şekilde haberdar oldunuz? Eyleme katılmanız yönünde tarafınıza teşvikte bulunuldu mu veya baskı yapıldı mı” sorularını sordu. Emniyet, Taksim Meydanı’nın Valilik kararıyla yasaklı alan olduğunu vurguladı.

İfadeleri alınan iki çocuk gece saatlerinde serbest bırakılırken, diğer 19 genç öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık, 19 gençten 18’ini yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle, birini ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirdi. Hakimlik, tüm 19 genci yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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