Taksim’de ‘Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde güvenlik denetimi gerçekleştirdi.

KAYNAK: DHA
Taksim’de ‘Huzur İstanbul’ denetimi

DHA'nın haberine göre; ‘Huzur İstanbul Uygulaması’ adı verilen denetimde, Taksim Meydanı’nda durdurulan araçlar ve sürücüler arandı. Kask takmayan motosiklet sürücülerine ise ceza kesildi.

Arama yapan narkotik köpeği ‘Komançi’

Denetimlerde polis ekiplerine narkotik köpeği ‘Komançi’ de eşlik etti. Komançi, durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aradı. Araçlarda ve sürücülerde yapılan aramalarda, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı. Denetimler sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kask takmayanlara ceza

Denetimlerde, kask takmadıkları belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kask takmanın hem yasal bir zorunluluk hem de can güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

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