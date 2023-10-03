Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı

Beyoğlu’nda sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarılarına maruz kalan genç kadın ve arkadaşı, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi.

KAYNAK: İHA
Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre Yeliz Ö. (29) ve arkadaşı Mehmet İ. (29), sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi.

İddiaya göre işletme çalışanı Demhat F. (30), ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi. Yeliz Ö. ve Mehmet İ. uyarıyı dikkate almayınca kalabalıklaşan çalışanlar, çivili sopalarla gelerek çifti tehdit etti. Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırdı.

ÖLDÜRESİYE DAYAK

Sopalı grup Yeliz Ö. ve Mehmet İ.'yi öldüresiye dövmeye başladı. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden de yaralandıkları tespit edildi. Öte yandan olay sırasında saldırganın da kaşının yarıldığı öğrenildi.

KADININ KAFASINDA ŞİŞE KIRILDI

Emniyette ifade veren mağdur çift, saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişinin çivili sopalarla kendilerine saldırdığını ve ölümden döndüklerini anlattı.
Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia eden Yeliz Ö., başında da şişe patlatıldığını ifade etti. Çiftin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayla ilgili polis ekipleri Demhat F. ile Yeliz Ö. ve Mehmet İ.’yi tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Haklarında “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından adli işlem yapılan taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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