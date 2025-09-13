Taksim’de nefes kesen kovalamaca! Kadın hırsızın peşini bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Tarlabaşı Bulvarı’nda şok bir olay yaşandı. Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. adlı kadın, bekleyen bir şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Şüpheli E.T., kadının cep telefonunu çalarak hızla kaçmaya başladı. Ancak D.Ç., olayın şokuyla pes etmedi ve hırsızın peşinden metrelerce koştu.

Olay, 29 Ağustos saat 22.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. isimli bir kadın, önlerinde bekleyen şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın, olayın şokuyla şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Kadının metrelerce kovaladığı şüpheli E.T., Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

GÜVEN TİMLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Olay anı ve sonrası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan şüpheli E.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen cep telefonu ise sahibi D.Ç.'ye teslim edildi.

