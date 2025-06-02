Taksim’de şok intihar girişimi! Vatan Partisi yetkilisi ağır yaralı

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre dün akşam İstanbul Taksim’de yaşanan olayda, Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, silahla intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, saat 19.41 civarında gelen ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, Balkan’ı evinin tuvaletinde ağır yaralı halde buldu.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Vatan Partisi’nden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Siyasi çevreler ve kamuoyu, gelişmeleri dikkatle izlerken, yetkililer soruşturmanın ilerleyişine bağlı olarak kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.