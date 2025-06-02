Taksim’de şok intihar girişimi! Vatan Partisi yetkilisi ağır yaralı

Kaynak: Ekol TV
Taksim’de şok intihar girişimi! Vatan Partisi yetkilisi ağır yaralı

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, Taksim’deki evinin tuvaletinde intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Balkan’ın hayati tehlikesi sürüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre dün akşam İstanbul Taksim’de yaşanan olayda, Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, silahla intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, saat 19.41 civarında gelen ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, Balkan’ı evinin tuvaletinde ağır yaralı halde buldu.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Vatan Partisi’nden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Siyasi çevreler ve kamuoyu, gelişmeleri dikkatle izlerken, yetkililer soruşturmanın ilerleyişine bağlı olarak kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

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