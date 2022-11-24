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Taksinin motoruna giren kediyi kurtarmak için çekici çağırdılar

İstanbul Şişli’de bir taksici, aracın motoruna giren kediyi kurtarmak için çekici çağırdı. Havaya kaldırılan aracın motor kısmında sıkışan kedi kurtarıldı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:02
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Taksinin motoruna giren kediyi kurtarmak için çekici çağırdılar

Taksinin motoruna giren kediyi kurtarmak için çekici çağırdılar
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Şişli Rumeli Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksisiyle seyir halinde olan sürücü motordan kedi sesi geldiğini fark etti.

Hemen taksiyi yolda durduran taksici araçtan inerek kediyi kurtarmaya çalıştı.

Kediye ulaşamayan taksicinin aklını aracı havaya kaldırmak geldi. Olay yerine çekici çağrıldı. Taksinin havaya kaldırılması üzerine kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşanan o ilginç anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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