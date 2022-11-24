Taksinin motoruna giren kediyi kurtarmak için çekici çağırdılar

Şişli Rumeli Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksisiyle seyir halinde olan sürücü motordan kedi sesi geldiğini fark etti.
Hemen taksiyi yolda durduran taksici araçtan inerek kediyi kurtarmaya çalıştı.
Kediye ulaşamayan taksicinin aklını aracı havaya kaldırmak geldi. Olay yerine çekici çağrıldı. Taksinin havaya kaldırılması üzerine kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaşanan o ilginç anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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