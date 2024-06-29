Taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 01.00 civarında Ünalan mevkii Kadıköy yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 TAT 59 plakalı taksiye, 34 HTH 513 plakalı motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Salih E. yaralanırken, taksi de hasar gördü. Kazanın ardından bölgeye hızla polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye nakledildi.

Taksi sürücüsü Erol A. ise yaşananları, "Sağ şeritte ilerliyordum, ansızın arkadan gelen bir çarpma sesiyle irkildim. Aracı sağa çektiğimde, motosikletin bana çarptığını ve sürücünün yere düştüğünü fark ettim. Umarım yaralanan kişi en kısa sürede iyileşir" sözleriyle aktardı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.