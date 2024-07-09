Taksiye binebilmek için kendilerini Arap gösterdiler

Taksi sorununa Arap şeyhli çözüm. Kendi ülkemizde düştüğümüz duruma bak

İstanbul’da taksi bulamayan bir vatandaş ilginç bir yöntem geliştirdi. Taksi uygulamasındaki fotoğraf kısmına Arap şeyhi fotoğrafı koyup ismini de Arapça yapan vatandaş taksi sorununa hızlıca çözüm bulmuş oldu.

İstanbul’da bir vatandaş, taksicilerin yolcuları almaması üzerine Uber’deki resmine bir Arap şeyhini koydu, adını El-Ethem olarak değiştirdi. Bu değişiklik hızlı bir şekilde etkisini gösterirken taksi de çok kısa bir sürede geldi.

TAKSİ SORUNUNA ARAP ŞEYHLİ ÇÖZÜM

İstanbul'un en büyük problemlerinden birisi de taksi ve taksici sorunu. Fazla kazanmak adına Türk müşterileri geri çevirip başta Arap olmak üzere turist kovalayan taksicilerin oyunu bir kez daha ortaya çıktı.

Uygulama üzerinden taksi çağıran ve uzun süre bekleyen vatandaş çözümü kendisini Arap şeyhi gibi göstermekte buldu.

Kullanıcı ismini El-Ethem olarak değiştiren vatandaş amacına çok kısa sürede ulaştı. Bu değişiklik sonucunda taksi kısa sürede geldi.

Vatandaş o anları anbean cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.