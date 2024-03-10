Taksiyle çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Taksiyle çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı
İstanbul Sarıyer’de bir motosikletle ticari taksi çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet yola savrularak alev aldı.

Sarıyer Büyükdere Caddesi Hacıosman yönünde meydana gelen kazada; seyir halinde olan Ahmet A. kontrolündeki taksi ile aynı yönde giden motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan U.Ö. ve K.Ö. motosikletten düşerek yaralanırken, yola savrulan motosiklet ise alev topuna döndü.

Kazaya şahit olan vatandaşlar yardıma koşarken; durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Vatandaşlara, alev topuna dönen motosiklete müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk sağlık müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Yangında motosiklet küle dönerken, ticari takside hasar meydana geldi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ticari taksi şoförünün bilgisi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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