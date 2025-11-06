Süper Lig'de Antalyaspor'un 4-0 kaybettiği Başakşehir ve 1-0 kazandığı Eyüpspor karşılaşmalarının ardından Akdeniz takımının teknik direktörü Erol Bulut, çok tartışılan bir açıklama yaptı. Bulut, “Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takımdan Nuri Hoca’ya (Şahin) aktarmış. Bu maalesef bu maçtan (Eyüpspor) önce de oldu” dedi. Bu sözlerin ardından hem Başakşehir hem de Eyüpspor iddiaları yalanladı.

Antalyaspor'da ise bilgileri kimin sızdırdığına dair araştırma yapıldı. Bunan ardından fatura Antalyaspor berberi Gazi Alp Erken’e kesildi. Erken'in Başakşehir karşılaşması öncesi rakip çalıştırıcı Nuri Şahin'i traş ettiği ortaya çıktı. Berberin tesislere girişi yasaklandı.

Berber Gazi Alp Erken, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Evet, Nuri Şahin’in tıraşını yapıyorum ama ben taktikten anlamam” dedi.