Taktik füzelerinin ardından ABD'den 2'nci hamle. Putin'in sabrını test ediyorlar

Washington yönetimi ateşe benzin döküyor... ABD, Ukrayna'ya anti-personel mayınlar göndererek doğu cephesindeki savunma hatlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Uzun menzilli ATACMS füzelerinin kullanımına izin verilmesinden sonra alınan bu karar, Rusya'nın tepkisini artırdı.

ABD'DEN TARTIŞMALI ANTİ-PERSONEL MAYIN HAMLESİ

ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin son dönemlerinde Rusya-Ukrayna savaşına yönelik politikalarında dikkat çekici değişikliklere devam ediyor. Washington yönetimi, Kiev'in Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerini kullanmasına yeşil ışık yakmasının ardından, anti-personel mayınlarının Ukrayna'ya gönderilmesine de onay verdi. Bu karar, Ukrayna’nın doğusunda Rus birliklerinin ilerlemesine karşı savunma hattı oluşturmayı amaçlıyor.

Anti-personel mayınların Ukrayna'ya gönderileceği haberi, ilk olarak The Washington Post tarafından duyuruldu. CNN ise bu bilgiyi iki ABD’li yetkiliye dayandırarak doğruladı. Mayınların, Rusya'nın Ukrayna savunma hatlarına yönelik yavaş ama istikrarlı saldırılarına karşı kullanılacağı ifade edildi.

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RİSKLER VE TARTIŞMALAR

Anti-personel mayınların kullanımına dair eleştiriler uzun süredir devam ediyor. İnsan hakları grupları, bu mayınların ayrım gözetmeksizin can kaybına yol açabileceği ve savaş sona erdikten sonra bile ölümcül tehlikeler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak ABD, Ukrayna'nın bu mayınları sadece savunma amaçlı ve sivillere yönelik riski minimumda tutacak şekilde kullanacağına dair güvence istedi.

Biden yönetimi, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya tanksavar mayınları sağlamıştı. Ancak anti-personel mayınların kalıcı tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle şimdiye dek bu tür bir yardımda bulunmamıştı. Son gelişmeler, Biden'ın politika değişikliklerinin ne denli geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor.

UZUN MENZİLLİ FÜZELERLE İLK SALDIRI

ABD'nin ATACMS füzelerinin kullanımına izin vermesinden sadece bir gün sonra, Ukrayna bu füzeleri ilk kez Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir hedefe karşı kullandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın altı füze kullandığını, bunlardan beşinin imha edildiğini belirtti. Bu saldırı, Ukrayna’nın ABD yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya’nın uluslararası tanınmış topraklarını hedef alması açısından bir ilk oldu.

RUSYA'NIN TEPKİSİ SERT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmelerin ardından ülkenin yeni nükleer doktrinini onayladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin füze iznini “ateşe benzin dökmek” olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD'nin bu çatışmaya daha doğrudan müdahil olduğunu savundu ve bu durumu Batı’nın Rusya’ya karşı savaşının yeni bir aşaması olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Washington’ın aldığı bu kararlar, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonu daha da yükseltirken, uluslararası arenada nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu.