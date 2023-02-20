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2023 yılı emlak vergisi ne zaman ödenecek?

Emlak Vergilerinin ne zaman ödeneceği hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerini resmi olarak açıklanan tarihler arasında ödemesi gerekiyor. Peki, ev ve arsa sahipleri emlak vergisi 2023 yılı ödemelerini ne zaman ve nereye yapacak?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:07
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Takvim belli oldu. 2023 yılı emlak vergisi ne zaman ödenecek?

2023 yılı emlak vergisi ne zaman ödenecek?
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2023 Şubat ayı gelmesiyle birlikte Emlak vergilerinin ödenmesi konusunda geri sayım başladı, detaylar ortaya çıktı. Pek çok tapu sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi her sene iki eşit taksit olarak tahsil ediliyor

Tapu sahiplerinin gündemini meşgul eden emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında belediyelere yapılıyor. Şubat ayının sonunun yaklaşmasıyla beraber, yeni yılın emlak vergisi için zaman daralmaya başladı.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerini resmi olarak açıklanan tarihler arasında ödemesi gerekiyor. Peki, tapu sahipleri emlak vergisi 2023 yılı ödemelerini ne zaman yapacak

Konuyla ilgili detaylara göre taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, 2023 yılının şubat ayına gelinmesiyle birlikte emlak vergisi ödemelerinin ne zaman sona ereceği ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergileri taksitli veya tek seferde belirlenen tarihlere de ödenebiliyor.

EMLAK VERGİSİ HANGİ TARİHTE ÖDENİYOR

Milyonlarca tapu sahibinin gündeminde yer alan emlak vergisi ödemeleri her sene düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Tapu sahipleri emlak vergilerini tek bir defada ödenebileceği gibi iki taksite de bölebiliyor.

2023 yılına girilmesiyle beraber ödemeler için geri sayımın başladığı emlak vergisi ile ilgili olarak aktarılan detaylara göre, ilk taksit ödemeleri mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksit ödemeleri ise Kasım'da yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ KONULAR

Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek bir defada ödenebileceği gibi iki taksitle de ödenebiliyor. Ayrıca söz konusu bu ödemeler yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

 

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