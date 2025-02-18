Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Adana'da Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, kar yağmayan Kozan ilçesinde öğrencilere bir kamyon kar göndererek doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Feke'nin yüksek kesimlerinden öğrencilerin sosyal medyadan karda oynama hayallerine sessiz kalmayan Başkan Özen, Kozan'da köy okulunda ve ilçe merkezinde okuyan öğrenciler için kamyonlarla kar hazırlatarak okul bahçesinde kar tatili yapamayan öğrencilere hediye kar yolladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği kar keyfi havadan görüntülendi. Öğrenciler yüksek kesimlere gidemedikleri ve Kozan'ın çok sıcak olmasından dolayı özlemle bekledikleri karın okul bahçesine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı.

Özen, "Öğrencilerimizin kar tanesi gibi temiz kalplerine bir nebze dokunmak istedik. Taleplerini sosyal medyadan iletmeleri üzerine ekiplerimiz harekete geçti ve kamyonlarla onları mutlu etmek için kar yolladık" dedi.