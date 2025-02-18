Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Adana'nın Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Kozan ilçesindeki öğrencilere bir kamyon hediye kar gönderdi. Okulun bahçesinde kamyon sürücü taşıdığı karı boşaltması üzerine renkli görüntüler oluştu.

Adana'da Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, kar yağmayan Kozan ilçesinde öğrencilere bir kamyon kar göndererek doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Feke'nin yüksek kesimlerinden öğrencilerin sosyal medyadan karda oynama hayallerine sessiz kalmayan Başkan Özen, Kozan'da köy okulunda ve ilçe merkezinde okuyan öğrenciler için kamyonlarla kar hazırlatarak okul bahçesinde kar tatili yapamayan öğrencilere hediye kar yolladı.

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Renkli görüntülerin oluştuğu ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği kar keyfi havadan görüntülendi. Öğrenciler yüksek kesimlere gidemedikleri ve Kozan'ın çok sıcak olmasından dolayı özlemle bekledikleri karın okul bahçesine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı.

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Özen, "Öğrencilerimizin kar tanesi gibi temiz kalplerine bir nebze dokunmak istedik. Taleplerini sosyal medyadan iletmeleri üzerine ekiplerimiz harekete geçti ve kamyonlarla onları mutlu etmek için kar yolladık" dedi.

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

Taleplerini kırmadı! Başkan Öğrencilere bir kamyon hediye kar yolladı

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