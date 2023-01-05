5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı

Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı

Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket CAPEIC arasında Afganistan'ın kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda sözleşme imzalandı

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:38
Takip Et

Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket CAPEIC arasında Afganistan'ın kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama konusunda anlaştı

Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı
+
Aa
-

Başkent Kabil'de düzenlenen imza törenine, Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcı Vekili Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver, Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu ile şirket yetkilileri katıldı.

Buna göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan, Faryab ve Ser-i Pol vilayetlerinde toplamda 4 bin 500 kilometre karelik alanda petrol araması yapılacak.

Çinli şirketin ilk sene 150 milyon dolar, ilk 3 yılda ise toplamda 540 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor. Sözleşme sürenin 25 yıl olduğu ancak Çinli şirketin 1 sene içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sözleşmenin kendiliğinden iptal olacağı ifade edildi.

Taliban'ın projeden ilk önce yüzde 20 pay alacağı ve bunun zamanla yüzde 75'e yükseleceği aktarılırken, proje ile 3 bin Afgan'a iş imkanı sağlanacağı belirtildi.

Maden ve Petrol Bakan Vekili Dilaver, günlük 20 bin ton petrol çıkarılmasını planladıklarını kaydetti.

Dilaver, "İlk 3 yıl keşif dönemidir. Bu süre zarfında 540 milyon dolar yatırım yapılacak ve şu anda ise Amu Nehri havzasından günlük olarak 150 ila 200 ton arasında petrol çıkarılıyor." dedi.

Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang ise söz konusu sözleşmenin, Çin ve Afganistan arasındaki ilişkiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Çinli bir şirket ile benzer bir sözleşme önceki Afganistan hükümeti döneminde de imzalanmış ancak çeşitli sorunlar nedeniyle projeler hayata geçirilememişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından gözler, Çin'in Afganistan'daki yatırımlarının boyutuna çevrilmişti ancak Çin'in Afganistan'a yönelik ilgisi beklenildiği ölçüde olmadı.

Öte yandan, Taliban yönetimi kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan koridorunun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için de Çin hükümetinden destek bekliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Fransa'da pratisyen hekimlerden protesto   
﻿Fransa'da pratisyen hekimlerden protesto   
﻿Fransa'da pratisyen hekimlerden protesto   
﻿Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı
﻿Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı
﻿Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı
﻿Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'a son veda
﻿Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'a son veda
﻿Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'a son veda
﻿Ankara'da 65 sikke ele geçirildi
﻿Ankara'da 65 sikke ele geçirildi
﻿Ankara'da 65 sikke ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.