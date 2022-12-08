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  • Taliban ile iş yapmak için sıraya girdiler: Taliban, gözde müteahhitlerini Türkiye'den buldu

Taliban ile iş yapmak için sıraya girdiler: Taliban, gözde müteahhitlerini Türkiye'den buldu

Afganistan’da 20 yıl aradan sonra yönetimi ele geçiren Taliban bir yandan eski rejimini hızla yeniden kurmaya çalışırken diğer yandan da farklı projeler için görüşüyor. Taliban ile iş yapmak için Türk iş adamlarının da sıraya girdiği ortaya çıktı. Taliban yönetimiyle görüşen Türk iş adamları, farklı projeler için arsa istedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:26
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Taliban ile iş yapmak için sıraya girdiler: Taliban, gözde müteahhitlerini Türkiye'den buldu

Taliban ile iş yapmak için sıraya girdiler: Taliban, gözde müteahhitlerini Türkiye'den buldu
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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban yönetimi, başkent Kabil için ‘Yeni Kabil’ adında bir prje geliştiriyor. Yönetimi ele geçirmesinden itibaren kadınların haklarını elinden alan Taliban yönetimi, Türk iş adamlarıyla görüştü.

Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Genel Başkanı Fikri Karavil, beraberindeki heyetle Afgan Emirliği Şehircilik ve Arazi Bakanı Hamdullah Nomani ile görüştü.

Karavil ve heyetinin ziyaretinden ötürü teşekkürlerini ileten Nomani, Yeni Kabil'de yapılacak şehirleşmenin projesi hakkında bilgi verdi. Projenin ilk etabının tamamlandığını belirten Nomani, ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Nomani, "Projelerimizin içerisinde üniversite, hastane, konut ve sosyal alanlar gibi yapılar yer alacak. 25 bin metrekarelik alanı kapsayan projede 800'e yakın konut yapılacak. Bu konuda sizin gibi yatırımcılardan destek bekliyoruz. Nitekim ülkemiz yatırım için çok müsait bir coğrafi alana sahiptir." Dedi. Karavil de Nomani'nin kendilerini kabulünden ötürü teşekkürlerini iletti. Afganistan'a ayrı bir önem verdiklerini ve Afgan kardeşlerini çok sevdiklerini söyledi. İki ülke arasında tarihi bağların olduğuna işaret eden Karavil, Afganistan'ı kalkındırma projelerine destek vermek istediklerini söyledi.

ARSA İSTEDİLER

Karavil, "HAKSİAD olarak Yeni Kabil'de yapılacak yerleşimde bir arsa tahsisi istiyoruz. Bu arsada yetimhane, sağlık ocağı, atölye, medrese, mescid, oyun alanları yapmayı planlıyoruz. Bu konuda projelerimizi tamamladık. En hızlı şekilde resmi işlemlerimizi tamamlayıp temellerini atmak istiyoruz." diye konuştu.

 

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AFGANISTANLA Ç ALIŞMANIN ARKASINDA BU PROJE OLDUGU ŞÜPELİ
8.12.2022 14:59
BU YOLUN SONUN NEREYE NAGLANIR AFGANISTANDA UYUŞTURUCU DÜZENİ BU SISTEMLE ÜLKEYE BU YOLLA YASA DIŞI SOKULMAYA ÇALISANLAR ARTIYOR ?  
 
Yeniçağ okuru
8.12.2022 14:45
Paranın dinî, imanı, tarikatı vs. olmaz. Dünya para ve menfaat üzerinde dönüyor.  
 
vatandaş
8.12.2022 14:29
hehe alın bizdeki malum mütahitleri :))) yapıp işletip halederler :))))  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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