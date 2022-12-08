Taliban ile iş yapmak için sıraya girdiler: Taliban, gözde müteahhitlerini Türkiye'den buldu

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban yönetimi, başkent Kabil için ‘Yeni Kabil’ adında bir prje geliştiriyor. Yönetimi ele geçirmesinden itibaren kadınların haklarını elinden alan Taliban yönetimi, Türk iş adamlarıyla görüştü.

Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Genel Başkanı Fikri Karavil, beraberindeki heyetle Afgan Emirliği Şehircilik ve Arazi Bakanı Hamdullah Nomani ile görüştü.

Karavil ve heyetinin ziyaretinden ötürü teşekkürlerini ileten Nomani, Yeni Kabil'de yapılacak şehirleşmenin projesi hakkında bilgi verdi. Projenin ilk etabının tamamlandığını belirten Nomani, ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Nomani, "Projelerimizin içerisinde üniversite, hastane, konut ve sosyal alanlar gibi yapılar yer alacak. 25 bin metrekarelik alanı kapsayan projede 800'e yakın konut yapılacak. Bu konuda sizin gibi yatırımcılardan destek bekliyoruz. Nitekim ülkemiz yatırım için çok müsait bir coğrafi alana sahiptir." Dedi. Karavil de Nomani'nin kendilerini kabulünden ötürü teşekkürlerini iletti. Afganistan'a ayrı bir önem verdiklerini ve Afgan kardeşlerini çok sevdiklerini söyledi. İki ülke arasında tarihi bağların olduğuna işaret eden Karavil, Afganistan'ı kalkındırma projelerine destek vermek istediklerini söyledi.

ARSA İSTEDİLER

Karavil, "HAKSİAD olarak Yeni Kabil'de yapılacak yerleşimde bir arsa tahsisi istiyoruz. Bu arsada yetimhane, sağlık ocağı, atölye, medrese, mescid, oyun alanları yapmayı planlıyoruz. Bu konuda projelerimizi tamamladık. En hızlı şekilde resmi işlemlerimizi tamamlayıp temellerini atmak istiyoruz." diye konuştu.