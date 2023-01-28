Taliban'dan kız öğrencilere bir yasak daha

Afganistan’da yönetimde olan Taliban, önümüzdeki ay yapılacak üniversite giriş sınavlarına kız öğrencilerin alınmaması talimatı verdi. Yüksek Öğretim Bakanlığı, özel üniversitelere gönderdiği talimatla kadınlara yüksek öğrenim yasağının altını çizdi.

Bakanlık tarafından ilgili kurumlara gönderilen mektup aralarında başkent Kabil’in de kuzey bölgelerde şubat sonunda yapılacak sınavlara kız öğrencilerin alınmaması talimatını iletiyor. Mektupta talimata uymayan kurumların cezalandırılacağı da hatırlatılıyor.

VOA Türkçe'nin haberine göre, Afganistan’da Yüksek Öğretim Bakanlığı, Aralık ayında üniversitelere verdiği talimatla kız öğrencilerin okula alınmasına ikinci bir talimata kadar yasak getirmişti. Bu kararın hemen ardından Taliban yönetimi sivil toplum kuruluşlarında da kadınların çalışmasına yasak getirdi. Öte yandan ülkedeki çoğu kız lisesi de yetkililer tarafından kapatıldı.

Taliban yönetiminin kadınlar ve kız öğrencilere yönelik getirdiği kısıtlamalar uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Batılı ülkeler Taliban’ın uluslararası alanda tecritten ve ekonomik yaptırımlardan kurtulması için kadınlara yönelik hakları tanıması ve normalleşmenin olması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Afganistan, özellikle kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve dondurulan ülke dışındaki varlıkları nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz ve sıkıntı yaşıyor. Ülkede milyonlarca insan yardım kuruluşlarının kendilerine ulaştırdığı yardıma muhtaç şekilde bir hayat sürüyor.

Ancak yaptırımlara rağmen Dünya Bankası tarafından yayımlanan son bir raporda Afganistan’ın kendi kendine yetmeye daha fazla odaklandığı ve ihracatını da arttırdığına dikkat çekildi.