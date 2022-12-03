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  • Taliban’a gidip röportaj yapan liboşlar bunu da görsün: 15 kadını kırbaçladılar

Taliban’a gidip röportaj yapan liboşlar bunu da görsün: 15 kadını kırbaçladılar

Afganistan’da Taliban güçleri 15 kadını sokağa yanlarında erkek olmadan çıktığı için sokak ortasında kırbaçladı. Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç yapılanın zulüm olduğunun altını çizerek “Sokağa yalnız çıktılar diye 15 kadını hem de ağlayan çocukların önünde kırbaçlayan vahşilere bir devleti teslim eden ABD ile Taliban’a gidip röportaj yapan liboşlar bunlara da baksınlar” dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:30
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Taliban’a gidip röportaj yapan liboşlar bunu da görsün: 15 kadını kırbaçladılar

Taliban’a gidip röportaj yapan liboşlar bunu da görsün: 15 kadını kırbaçladılar
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ABD’nin işgal ederek ülke yönetiminden attığı Taliban 20 yıl sonra ülkede yeniden ele geçirdi. Taliban’ın gelişi sonrası ABD güçleri adeta Afganistan’dan kaçtı. Taliban yönetimi yeniden gelişi sonrası özellikle Batı ülkelerine sıcak mesajlar verse de zaman geçtikçe gerçek yüzünü gösterdi. Taliban güçleri özellikle kadınların haklarını kısıtlayarak ülkeyi yeniden şeriata dayalı şekilde yönetiyor.

Taliban yönetiminin korkunç yüzü sosyal medyada paylaşılan bir video ile yeniden gözler önüne serildi. Taliban yönetiminin güvenlik güçleri yanında erkek olmadan sokağa alışveriş yapmak için çıkan 15 kadını sokak ortasında çocuklarının gözleri önünde kırbaçladı.

Taliban yönetimi kadınların başta eğitim olmak üzere çok sayıda hakkını kısıtlayarak kadınların yanında bir erkek olmadan sokağa çıkmasını yasaklamıştı.

“TALİBAN İLE RÖPORTAJ YAPAN LİBOŞLAR BUNU DA GÖRSÜN”

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, Taliban’ın korkunç zulmüne tepki gösterdi. Yapılanın canilik olduğunun altını çizen Faraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ellerinde vahşetin kırbacıyla, Müslüman mı şimdi bunlar... Düpedüz işkenceci caniler bunlar... Sokağa yalnız çıktılar diye 15 kadını hem de ağlayan çocukların önünde kırbaçlayan vahşilere bir devleti teslim eden ABD ile Taliban’a gidip röportaj yapan liboşlar bunlara da baksınlar.”

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E
3.12.2022 17:58
Atatürk e ne kadar dua etsek az bile ayrıca Müslümanlık böyle bir şey değil  
 
ali hacı
3.12.2022 17:54
akp anayasal düzeni bunun icin yıkmaya yeminli  
 
Gözyaşı
3.12.2022 17:50
Bu islam adına vurulan kırbaç değil. bunlar islam düşmanı münafıklar. bunların kökü Vatikan’dan yönetiliyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyen bir inanış bu değil  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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