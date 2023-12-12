Taliban’ın Göç Bakanı’ndan Türkiye’ye skandal talep

Taliban’ın Göç Bakanı Türkiye’nin Afganistan’da bulunan diplomatıyla görüştü. Görüşmede, Türkiye’de bulunan Afganların sorunları ele alınırken Afgan mahkumların ülke hapishanelerinden serbest bırakılması ve Afgan çalışanların yasallaşması ve çalışma vizesi talep edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Taliban’ın Göç Bakanı’ndan Türkiye’ye skandal talep

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban'ın Mültecilerden ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre Afgan Bakan Halil el-Rahman Hakkani'nin Türkiye'nin Afganistan Maslahatgüzarı Cenk Ünal ile Kabil'de görüştüğü belirtildi.

‘‘TÜRKİYE’DEKİ AFGANLARI YASALLAŞTIRIN’’

Afgan haber ajansı Pahjwok'ta yer alan habere göre Hakkani bu görüşmede Türkiye'deki Afgan göçmenlerin yasallaştırılması ve Afganlar için çalışma vizesi ve diğer sektörlerin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Taliban tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ile bir araya gelerek Türkiye'deki Afgan göçmenlerin sorunları, Afgan mahkumların ülke hapishanelerinden serbest bırakılması ve diğer konuları ele aldı.

Ajansın haberinde, Ünal, Türk polisinin Afganlara kötü davrandığına dair raporların azaldığını söylediği belirtildi. Afgan medyasında yer alan haberde her hafta yaklaşık 300 belgesiz Afgan’ın Türkiye'de yakalandığı ve bu ülkeden sınır dışı edildiği hatırlatıldı.

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