Taliban'ın maden ihalesini Türk şirket kazandı. İsmi açıklanmadı

Ağır insan hakları ihlalleri ve kadınlar başta olmak üzere halka yönelik yasaklarıyla tepki çeken Afganistan'daki Taliban yönetimi, çeşitli vilayetlerde bulunan 7 maden sahasının işletilmesine yönelik yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar imzaladı.

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver ve şirket yetkilileri katıldı.

Anlaşmalara göre, Afganistan'ın Tahar, Herat ve Logar vilayetlerinde bulunan altın, bakır, kurşun, çinko ve demir içeren 7 maden sahası yerel ve yabancı şirketler tarafından işletilecek.

KAZANANLARDAN BİRİ TÜRK

İhaleleri Afganistan, Türkiye, Çin, İran ve İngiltere merkezli şirketlerin kazandığı kaydedildi. Türk şirketinin ismi açıklanmadı.

Törende konuşan Taliban yönetiminin Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver, söz konusu madenlere toplamda 6 milyar 557 milyon dolar yatırım yapılacağını ve bunun 'Afganistan'ın kalkınmasına büyük katkı sunacağını' aktardı.

Afganistan, lityum, demir, kömür, bakır, altın, çinko, kurşun, doğal gaz, petrol, zümrüt, lacivert taşı, yakut gibi zengin değerli maden ve taş yataklarına sahip.