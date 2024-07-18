Talisca müjdesi

Immobile ve Rafa Silva hamleleri ile transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Beşiktaş’ta taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

TFF Başkanlığı seçimi için Ankara’da bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel gelen bir soru üzerine Talisca hakkında konuştu.

"TALISCA GÜNDEME GELEBİLİR"

Talisca transferi için kapıyı kapatmayan Hüseyin Yücel açıklamasında, "Muci'nin ayrılması halinde Talisca gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Brezilyalı 10 numara şuanda Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyiyor.