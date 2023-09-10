Talisca nargile içerken görüntülendi. Sosyal medyada gündem oldu

Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, nargile içerken görüntülendi. Brezilyalı yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Talisca nargile içerken görüntülendi. Sosyal medyada gündem oldu

2016-2017 ve 2017-2018 sezonları arasında Beşiktaş forması giyen ve oynadığı futbolla taraftarın gözdesi olan Talisca, kiralık gittiği siyah beyazlılardan ayrıldı ve Çin Ligi ekiplerinden Guangzou'ya transfer oldu. 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Çin'de olan Brezilyalı, sonrasında Al Nassr'a transfer oldu ve orada top koşturmaya devam ediyor.

Şu sıralar Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılsa da takımdan ayrılmayan Brezilyalı golcü, havuz başında arkadaşları ile nargile içerken görüntülendi.

O anlar sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

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