Talisca yola çıktı geliyor!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Talisca'nın bu akşam 21.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncu uçaktan kız arkadaşı ile beraber bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca için uzun zamandır uğraş veriyordu. Anderson Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaştı ve "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak" notunu düştü.