﻿Anderson Talisca'nın geleceği belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve gösterdiği performans ile gönüllere taht kuran Anderson Talisca, son yıllarda kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nde Al- Nassr takımında sürdürüyor.



GELECEĞİ BELLİ OLDU

Adı her ülkemizin transfer dönemlerinde anılan Talisca, son olarak Galatasaray ile anıldı.

Söylentilere ünlü İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano nokta koydu.

Romano'nun haberine göre; Galatasaray ile hiçbir şekilde göeüşmediğini ve aynı zamanda Talisca'nın Al- Nassr ile sözleşme yenileyeceği öğrenildi.



BU SEZON HARİKALAR YARATIYOR

Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 14 gole imza attı.

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