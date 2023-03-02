﻿Anderson Talisca'nın geleceği belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve gösterdiği performans ile gönüllere taht kuran Anderson Talisca, son yıllarda kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nde Al- Nassr takımında sürdürüyor.
GELECEĞİ BELLİ OLDU
Adı her ülkemizin transfer dönemlerinde anılan Talisca, son olarak Galatasaray ile anıldı.
Söylentilere ünlü İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano nokta koydu.
Romano'nun haberine göre; Galatasaray ile hiçbir şekilde göeüşmediğini ve aynı zamanda Talisca'nın Al- Nassr ile sözleşme yenileyeceği öğrenildi.
BU SEZON HARİKALAR YARATIYOR
Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 14 gole imza attı.
İLGİLİ HABERLER