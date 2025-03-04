Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon

Kaynak: İHA
Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon

Gaziantep'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 milyon 115 bin TL değerinde olduğu belirlenen gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 115 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde O.Ö., M.B.T. ve İ.Ö. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. Söz konusu 3 ayrı işyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon 115 bin TL olan gümrük kaçağı 250 adet akıllı kol saati, bin 140 adet kablosuz kulaklık ve bin 590 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.B.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İ.Ö. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon

Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon

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