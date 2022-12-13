İnötü Stadı Beşiktaş'a 250 milyon kazandıracak

Bir süredir yeni sponsorluk görüşmelerini yürüten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin stadın yeni ismi ve futbol takımının forma sponsorluğu için Türkiye ve Avrupa'da önemli yere sahip bir firma ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Posta gazetesinin haberine göre; Yeni sponsor firmanın Beşiktaş'a 250 milyon dolarlık önemli bir katkı yapması bekleniyor. Pazarlıklar bitme aşamasında...

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni sponsoru kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

Stada ismini veren sponsorun, yeni bir anlaşmayı tercih etmeyeceğini beyan etmesinin ardından, Beşiktaş yönetimi yeni sponsor arayışına girmişti.