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İnötü Stadı Beşiktaş'a 250 milyon kazandıracak

Beşiktaş'ın evi olan Vodafone Park için isim sponsorluğu sona ermek üzere. Siyah-Beyazlıların yenilenecek anlaşma ile 250 milyon dolar kgelir elde etmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:49
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Tam 250 milyon dolar: Beşiktaş'ın kasasını stadyum dolduracak

İnötü Stadı Beşiktaş'a 250 milyon kazandıracak
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Bir süredir yeni sponsorluk görüşmelerini yürüten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin stadın yeni ismi ve futbol takımının forma sponsorluğu için Türkiye ve Avrupa'da önemli yere sahip bir firma ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Posta gazetesinin haberine göre; Yeni sponsor firmanın Beşiktaş'a 250 milyon dolarlık önemli bir katkı yapması bekleniyor. Pazarlıklar bitme aşamasında...

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni sponsoru kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

Stada ismini veren sponsorun, yeni bir anlaşmayı tercih etmeyeceğini beyan etmesinin ardından, Beşiktaş yönetimi yeni sponsor arayışına girmişti.

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