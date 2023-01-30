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Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı! Tam 28 kilo verdi

'Çöp Adam' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Elçin Afacan, bir yılda tam 28 kilo verdi. Afacan, “Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum” dedi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:58
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Tam 28 kilo verdi! Ünlü oyuncu Elçin Afacan'ın son hali şaşırttı

Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı! Tam 28 kilo verdi
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Hürriyet'ten Cansu Topçu'nuun haberine göre; “Çöp Adam” dizisinde rol alan Elçin Afacan, yeni haliyle izleyicileri şoke etti. 2019 yılında yayınlanan “Bir Aile Hikâyesi” dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan oyuncu, diyetisyen yardımıyla fazlalıklarından kurtuldu. Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkaran ünlü oyuncu, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi.

GÜNDE EN AZ 10 BİN ADIM 

Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım da atan oyuncu bu sayede kilolarından kurtulduğunu söyledi. Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirterek, şöyle konuştu: “Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum. Önceki dizi için aldığım 20 kiloyu daha sağlıklı birey olmak için verirken biraz daha fazla vereyim dedim.”


 

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