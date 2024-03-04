Tam 57 yıldır aynı bisikletle yol alıyor

Dereağzı Köyü'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Özkaya, aynı bisikleti 57 yıldır kullanıyor. Özkaya, geçmişte süt dağıtıcılığı yapmak için kullandığı bisikletini hala kullandığını ve sağlığını bu bisiklete borçlu olduğunu söyledi.

Gündelik işlerini 57 yıl önce aldığı bisikletiyle yapan Özkaya, aynı zamanda spor da yaptığını söylüyor. Özkaya, “Eskiden ulaşım ve taşıma işleri genellikle yük hayvanları ile yapılırdı. 1965-70 yıllarında araç almak sıradan biri için mümkün değildi. O dönemlerde 1967 model bir bisiklet aldım. Çiftçiliğin yanında sütçülük de yapıyordum. Köyde ineklerimden sağdığım sütü İncirliova’ya götürüp sokak sokak dolaşarak süt satardım." ifadelerini kullanarak bisikletiyle tek seferde 150 ila 200 litreye kadar süt taşıdığını, 5 çocuğunu bu şekilde süt satarak büyüttüğünü vurguladı.

Eskiden ekonomik nedenlerle bisiklete bindiğini ifade eden Özkaya, şimdilerde sağlığı için bisiklet kullanımını bırakmadığını söyledi. Eski araçların daha sağlam olduğunu da sözlerine ekleyen yaşlı adam, "Sanırım 50 yıl daha bu bisiklet kullanılır” diye konuştu.