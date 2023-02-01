Ahmet Kural ameliyat oldu. Tam beş saat sürdü

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, önceki gün Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat masasına yattı. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir süredir rahatsız olan oyuncu, beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü nedeniyle ameliyat oldu.

Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilen Kural'ın, normal odaya alındığı öğrenildi. Oyuncunun belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ise ilerleyen günlerde belli olacak.

OSTEOİD OSTEOMA KEMİK TÜMÖRÜ NEDİR?

Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür.

