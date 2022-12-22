Bankada birikmişi olanlar dikkat! Tam iki katına çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve iştirak fonu meblağını 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

400 BİN TL'YE KADAR ÖDEME

Bu karar ile bankada parası olanların, bankanın iflası halinde TMSF tarafından hesap sahibine ödenecek tutar 400 bin lira oldu.

Örnek olarak bankada 500 bin lira mevduatı bulunan bir kişinin, bankanın iflas etmesi halinde 400 bin lirası devlet tarafından garanti altına alındı ve TMSF 400 bin lirayı hesap sahibine ödemekle yükümlü olacak.

