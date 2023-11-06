Tamer Saka: Bağışıklığı güçlü olan şirketler kurumsal şirketlerdir

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında düzenlediği “Anadolu Panelleri” devam ediyor. “Anadolu Panelleri” bu yıl Eskişehir ve Denizli’nin ardından üçüncü durak olarak 02 Kasım’da Sakarya gerçekleşti.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. 2022’de Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2023 yılında Eskişehir, Denizli ve Sakarya ile etti. Anadolu Panelleri 02 Kasım’da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Sakarya’da düzenlendi.

Panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Murat Bilgiç yer aldı. Panelin teması ise "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” oldu.

Şirketlerin uzun ömürlü olabilmeleri ne kadar kurumsal yönetildiklerine bağlı

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Buluşmaları ile TKYD’nin 20 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “TKYD olarak kurumsal yönetim temel bileşenlerinin daha iyi anlaşıldığı, daha fazla içselleştirildiği ve gerçek anlamda hayata geçirildiği bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu değişimi yalnızca kendi şirketimiz için değil, ülkemizin, toplumumuzun refahı içinde gerçekleştirmeliyiz. Şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilirlikleri ne kadar kurumsal yönetildiklerine bağlıdır.

İş yapma kültürümüz ve alışkanlıklarımızda değişmesi gereken noktalar var

İşte bu amaçla Anadolu’daki illere bizzat giderek toplantılar gerçekleştirip kurumsal yönetimi anlatmaya çalışıyoruz. “Anadolu Panelleri” ile hedefimiz 2023 sonuna kadar ve 2024’te de daha fazla ile ulaşmak olacak. Kurumsal yönetim kavramına ilgi gün geçtikçe artıyor. Artık “Neleri doğru yapıyoruz, nelere daha iyi yapabiliriz?” sorgulamasını yapmamız gereken bir süreçten geçiyoruz.

Biz de çok şeyler yapıyoruz ama dünya bizden çok daha fazla hızlı ilerliyor

Bizim şirketlerimizi 100 metrede çok iyi ama çabuk yoruluyorlar. Kurumsal yönetim artık bir gereklilik. Bu finansman tarafında da, operasyon tarafında da her aşamada gerekli. Değişen dünya çok riskli bir dünya. Taşların yerinden oynaması tesadüf değil. Türkiye bu resimde kendine bir yer bulabilmeli. Gelmekte olan dalgalar geçmişten gelen dalgalardan büyük. Artık kurumsal yönetimi ele almak zorundayız, para harcamak zorundayız, bu konulara yatırım yapmak zorundayız. Dünyanın ekonomik pastasından aldığımız pay gitgide azalıyor. Biz de çok şeyler yapıyoruz ama dünya bizden çok daha fazla hızlı ilerliyor.” dedi.

Sakarya’nın 10 milyar dolardan fazla dış ticareti var

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ da, “Sakarya İstanbul'a çok yakın olmasıyla birlikte hem zirai anlamda hem de ticaret anlamında önemli katkılar yapmaktadır. İhracatta Sakarya olarak 7. sıradayız. 10 milyar dolarları aşan dış ticaret rakamları mevcuttur ve azımsanacak rakamlar değildir. Bu başarıyı sürdürmek ve dünyayla rekabet edebilmek için çalışıyoruz. Ayrıca şehirde huzur ve refahı ileriye götürmek temelleri üzerine yolumuza devam ediyoruz.

Maraton koşmak sadece koşmakla olmuyor, alt yapıyı buna hazırlamak lazım. Şirketleri de aynı şekilde böylesine hazırlamamız gerekiyor. Özellikler aile şirketleri kısa ömürlü oluyor. Bunu aşmak ve şirketlerin bağışıklığını artırmak gerekiyor. Şirketlerin içinde gençler ve farklılıklar da olmalı. Sakarya’da özellikler babalar şirketlerine kıyamıyorlar ama artık rol modelleri artırmalıyız. En ufaktan en büyüğüne kadar kurumsallaşma şart. Şirketlerin fark yaratma imkanı var. 10 kişiyle çalışan bir şirket bile kurumsal yönetimi ciddiyetle ele almalı.” şeklinde konuştu.

Bağışıklığı güçlü olan şirketler kurumsal şirketlerdir

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Murat Bilgiç de kurumsallık konusunun herkesin dilinde olduğunu belirterek, “Kurumsal yönetim kalitesi uygulandıktan sonra aynı şekilde kontrol edilmeli. Şirketler kaslarını genişlettikleri zaman zaten otomatik olarak büyüyorlar. Şartlarını ne kadar uygun yerine getirirseniz o kadar kazançlı çıkarsınız. Şirketler ne kadar katma değer katarsa ömrü de o kadar uzuyor. Daha uygun finansal imkanlara ulaşabilmek bile daha kolaylaşıyor. Bu da sürdürülebilirliği perçinliyor. Risklerini takip edip, zorluklarla mücadele edebiliyor. Bağışıklığı güçlü olan şirketler kurumsal şirketlerdir.” dedi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz da, “Şirketimizde yüzde 30 kadın oranımız var. Kadınlarımızın daha çok iş hayatında olması ve toplumsal gelişmelere ihtiyacımız var. Kadının iş hayatında daha aktif olmasını istiyorsak işyerlerinde kreş olaylarının gündeme alınması gerekiyor. Kadınları daha çok ön planda görmemiz için destekler sağlanmalı. Kamu bu konuda öncü olmalı. Toplumsal değişikliklere acil ihtiyacımız var. Çünkü kadınların toplumsal görevleri ve yükümlülükleri kadınların iş hayatında ilerlemesini engelliyor. Şirketimiz de pozitif ayrımcılığı da karşıyız. Erkekler için de kadınlar için de şirketimizde aynı hakları sağlamaya çalışıyoruz.” diyerek sözlerini bitirdi.

Nasıl bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve panelin moderatörü Dr. Şeref Oğuz, da “Kurumsal yönetim iyi yönetim demek, iyi şirket yönetimi demek. Açıkçası hepimizin buna ihtiyacı var. Birinin kurumsallaşmasını diğeri kopyalarsa bu şirketin sonu oluyor. Her şirketin değerleri ayrı. Başkasının kurumsallaşma macerası diğer şirkete zarar verebilir. Diğer bir konuda yönetim kurullarının kurulmasının önemi. Amaç, şirketi daha iyi bir yöne çekmek için nasıl bir kombinasyon yapılması gerektiğini bilmek. Kurumsal Yönetim Derneği'nin bize dikkatle sunduğu konulardan biri de bu.

Değişip dönüşmemiz şart

Aile şirketlerine baktığımız zaman da eksiklikler var. Uzun ömürler olamıyorlar. Avrupalı şartları sağlamazsan seni almam diyor, dijitalleşme de aynı şekilde. Değişip, dönüşmemiz şart. Küçükten büyüğe, bakkaldan holdinge kurumsallaşma artık şart.

Şirketinde yüzde 30 kadın olan şirketler batmıyor

Dikkat çekmek istediğim bir diğer konu da kadın istihdamı. Kadınların artık yönetime katılma konusu artık çok gündemde. Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biri de kadınlar üzerinde olmuştur. Yönetiminde yüzde 30 kadın bulunduran şirketler batmıyor. İflasla karşılaşma oranı 5 kat düşüyor. Riskli karar alırken 4 kat daha başarılı. Kadın erkek eşitliğini sağlayan şirketlerin dünya gelirine katkısı ise 12 trilyon.” diyerek paneli sonlandırdı.

Şirketler Kurumsal Olgunluk Testi’ni çözmeli

Panel öncesinde KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan da “Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele aldı. Teste TKYD web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.