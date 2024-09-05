Tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi

Muğla'da, arızayı gidermek için beton mikserine giren Ali Karakurt, iş arkadaşının mikseri çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yörükoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında çalışan Ali Karakurt, tamir için arızalanan beton mikserinin içine girdi.

Bu sırada, Karakurt'un içeride olduğundan bilmeyen işçilerden Ş.E. ise beton mikserini çalıştırdı.

Diğer işçiler, olayı fark eder etmez mikseri durdurarak, durumdan sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haberdar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Ş.E. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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