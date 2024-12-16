Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri'de Abdurrahman Kabadayı, tamir için girdiği plastik doğrama kazanın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kayseri Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki bir PVC fabrikasında meydana geldi. Abdurrahman Kabadayı, çalıştığı fabrikada bozulan plastik doğrama kazanını tamir etmek için içine girdi. Makine, Kabadayı içindeyken çalıştı. Kazanın içinden çıkamayan Abdurrahman Kabadayı, hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan Abdurrahman Kabadayı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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