Tamir sırasında tutuşan çatı alev alev yandı

Kaynak: İHA
Tamir sırasında tutuşan çatı alev alev yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanda tamir sırasında tutuşan çatı, alevlere teslim oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanda tamir sırasında tutuşan çatı, alevlere teslim oldu. Yangında çatı kattaki 2 daire de büyük zarar gördü.

Yangın, Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısında yapılan tamir sırasında membran alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda çatıyı sardı. Alevler, Şevket Bakırcı ile Sami Bakırcı'ya ait dairelere de sıçradı.

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Yangının büyümesi üzerine bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale etti.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışması yapılırken, çatı ve daireler ise kullanılamaz hale geldi.

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